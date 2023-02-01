В Минспорте РФ заявили, что российских спортсменов пригласили на соревнования в Африке

Москва, , 12:15 — REGNUM Страны Африки единогласно выступают за участие российских спортсменов в соревнованиях, проводящихся на континенте. Об этом 1 февраля заявил журналистам заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов © Владимир Астапкович/РИА Новости

«Ассоциация национальных олимпийских комитетов Азии ждёт нас в марте. Такое же заявление есть от стран Африки, которые выступают единогласно с предложением выступать на своих соревнованиях», — сказал Морозов.

Он добавил, что теперь нужно решение Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций о том, каковы будут критерии допуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и. о. президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что разрабатывается система квот, которая позволит российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпиаду-2024 через Азию.

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