Москва, 1 февраля, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Страны Африки единогласно выступают за участие российских спортсменов в соревнованиях, проводящихся на континенте. Об этом 1 февраля заявил журналистам заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов.

Владимир Астапкович/РИА Новости Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов

«Ассоциация национальных олимпийских комитетов Азии ждёт нас в марте. Такое же заявление есть от стран Африки, которые выступают единогласно с предложением выступать на своих соревнованиях», — сказал Морозов.

Он добавил, что теперь нужно решение Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций о том, каковы будут критерии допуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и. о. президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх заявил, что разрабатывается система квот, которая позволит российским и белорусским спортсменам пройти квалификацию на Олимпиаду-2024 через Азию.