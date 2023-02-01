Киев, 1 февраля, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о проводимых у него группой быстрого реагирования обысков по делу об аварии вертолёта в Броварах, говорится 1 февраля в телеграм-канале «Политика страны».

Сергей Плачков/ТАСС Арсен Аваков

По словам Авакова, силовики смотрели контракты шестилетней давности.

«Естественно, ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сказал экс-министр.

Напомним, при крушении вертолёта в Броварах погибли девять человек, находившихся на борту, в том числе глава МВД Денис Монастырский. Вертолёт упал на детский сад, погибли 14 человек, в том числе один ребёнок, пострадали 25 человек, в том числе 11 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Служба безопасности Украины пришла с обысками в дом олигарха Игоря Коломойского в рамках расследования махинаций в нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазодобывающей компании «Укрнафта».

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