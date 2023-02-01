ВЦИОМ: две трети жителей не поддерживают переименования Волгограда в Сталинград

Волгоград, , 12:12 — REGNUM Примерно две трети респондентов не поддерживают идею переименования Волгограда в Сталинград, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Монумент «Родина-мать зовет!» на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. © Claudia Thaler/globallookpress.com

За переименование выступили лишь 26% принявших участие в исследовании жителей города.

При этом аргументы тех, кто выступает против, оказались различны. Так, 21% среди них уверены, что переименование — пустая трата денег, 12% не видят в изменении названия города смысла, 11% считают, что не нужно жить прошлым, 7% выбрали вариант ответа из-за негативного отношения к Сталину, по 6% респондентов считают, что Волгоград — более красивое название, а также более привычное название.

Также среди участников опроса нашлись сторонники переименования Волгограда в Царицын и противники любых переименований.