NYT: ВСУ расходуют в Артёмовске качественные формирования, из-за чего рушатся планы по наступлению

Вашингтон, , 12:08 — REGNUM В Артёмовске ВСУ расходуют качественные формирования, из-за чего рушатся планы Киева по наступлению. Об этом 1 февраля заявил сотрудник американского Центра военно-морского анализа Майкл Кофман в интервью The New York Times.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина была вынуждена, по сути, торговать более качественными войсками, чтобы удерживать Артёмовск против российских сил», — заявил Кофман.

По его словам, это может помешать планам киевского режима по наступлению в будущем.

Он добавил, что потери со стороны ВСУ достаточно серьёзные из-за того, что в боях Киев в попытках удержать оборонительную линию полагался на нацгвардию и другие силы. При этом лучшие пехотные части отправлялись на передовую.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские войска ударили по колоннам ВСУ, которые передвигались по единственной дороге, соединяющей в Артёмовск с городом Часов Яр.

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