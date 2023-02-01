Москва, 1 февраля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Подозреваемые в совершении теракта и поджоге электрощитовых на железной дороге в Свердловской области признали свою вину. Их признательные показания были зафиксированы на видео, опубликованном Центром общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

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Один из фигурантов признал, что нанёс ущерб железной дороге посредствам совершения террористического акта.

«Задержан за поджог электрощитовых на ж/д путях. Сознаю, что это было со стороны Украины, нанес ущерб», — рассказал другой подозреваемый.

Как передавало ИА REGNUM, трое российских граждан намеревались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области, чтобы получить вознаграждение от украинских неонацистов.

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