ДНР, 1 февраля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Битва за донецкий город Артёмовск набирает обороты. Об оперативном окружении данного населённого пункта 1 февраля известил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, российские вооружённые силы «смыкают кольцо», бои ведут за взятие под контроль трассы, ведущей из Артёмовска в город Часов Яр, потому что это единственная дорога, по которой Киев может снабжать ВСУ (Вооруженные силы Украины) в Артёмовске. Ещё две находятся под контролем русской артиллерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские солдаты

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артёмовск будет взят», — сказал Гагин.

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Артёмовск расположен в 89 километрах к северо-востоку от Донецка, является центральной точкой восточного фронта и серьезным логистическим центром в украинском конфликте. Особенностью города является наличие в нем уникальных исторических и географических оборонных возможностей: разделение города на несколько частей водными преградами, комплекс населенных пунктов, создающих единую систему обороны и уникальный ландшафт (овраги и высоты), являющиеся природными тоннелями.

РИА Новости Боец группы Вагнер в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

По оценке руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сложность ведения боев за Артёмовск состоит еще и в наличии разветвлённой системы шахт, в которой находится не только скопление людей на глубине 80–100 метров и перемещаются танки и БМП, но и большие запасы вооружения, хранящиеся ещё с Первой мировой войны.

Тем не менее украинские командиры называют непрекращающиеся бои «сущим адом», в котором они несут огромные потери, хладнокровно прощаясь с убитыми наемниками, отрезая им головы и кисти рук.

«Украина была вынуждена, по сути, торговать более качественными войсками, чтобы удерживать Артемовск (Бахмут) против расходуемых российских сил. Это может помешать украинским планам наступления в будущем», — заявил в интервью NYT сотрудник исследовательского института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман.

Украинским войскам придётся оставить либо Артёмовск, либо Часов Яр, ситуация там невыгодна для командования ВСУ, считает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевик ВСУ

«Все прекрасно понимают, что судьба Артёмовска предрешена», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об активизации битвы за Артёмовск в Донецкой Народной Республике известил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. Комментируя ситуацию в эфире телеканала «Россия-24», он пояснил, что город сейчас находится в оперативном окружении.

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