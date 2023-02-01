Москва, 1 февраля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Коммуникации со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) необходимы, «закрываться» и скатываться в изоляцию не следует, России нужно формировать круг сторонников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе заседания Совфеда.

Илья Питалев/РИА Новости Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«В ВОЗ очень много сторонников РФ, и когда на прошлом заседании Всемирной ассамблеи здравоохранения была попытка принять антироссийскую декларацию, она не была принята. В том числе против выступили наши сторонники. И сейчас идет большая сессия ВОЗ, наши представители находятся в Женеве, коммуникации в рамках ВОЗ необходимо поддерживать», — заявил Мурашко.

Он отметил необходимость обмена информацией, штаммами, а также решением ряда вопросов, касаемых регуляторной практики.

Отвечая на вопросы сенаторов о негативной западной тенденции навязывания населению смены пола, глава Минздрава рассказал о противодействии.

«Вы говорите о смене пола и так далее, здесь мы развернули в том числе коалицию стран наших друзей, которые блокируют эти направления, поэтому просто закрыться и не влиять на принятие этих решений, которые идут в том числе в те страны, с которыми мы находимся в дружбе и рациональном движении вперед, я думаю, что нужно использовать это как продвижение своих позиций. Просто закрываться — это тот ли путь? Отстаивать, доказывать и двигаться нашими намеченными планами… Нам нужно формировать круг сторонников, мир не должен быть однополярным», — сказал Мурашко.