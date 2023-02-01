Вашингтон, , 11:55 — REGNUM Американская частная военная компания «Моцарт», обучающая ВСУ, покидает Украину, сообщил руководитель ЧВК Энди Милберн в социальных сетях.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вместе с тем он отметил, что миссия продолжит работу под другим названием.

«Тот факт, что имя и организация стали предметом судебного разбирательства, слишком сильно отвлекал от нашей основной миссии: обучения украинских солдат и защиты мирных жителей от опасности», — написал он.

Напомним, ранее издание Le Monde сообщало, что ЧВК «Моцарт» обучает солдат ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе. При этом в Пентагоне отрицают связь с этой организацией.

Также сообщалось, что боевиков американской частной военной компании «Моцарт» отказываются принимать у себя гостиницы, расположенные на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса.

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