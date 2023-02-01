Американская ЧВК «Моцарт» объявила о завершении работы на Украине
Вашингтон, 1 февраля 2023, 11:55 — REGNUM Американская частная военная компания «Моцарт», обучающая ВСУ, покидает Украину, сообщил руководитель ЧВК Энди Милберн в социальных сетях.
Вместе с тем он отметил, что миссия продолжит работу под другим названием.
Напомним, ранее издание Le Monde сообщало, что ЧВК «Моцарт» обучает солдат ВСУ около линии соприкосновения в Донбассе. При этом в Пентагоне отрицают связь с этой организацией.
Также сообщалось, что боевиков американской частной военной компании «Моцарт» отказываются принимать у себя гостиницы, расположенные на подконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса.
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