СБУ пришла с обыском к олигарху Коломойскому
Киев, 1 февраля 2023, 11:51 — REGNUM Служба безопасности Украины проводит обыск дома у олигарха Игоря Коломойского. Об этом 1 февраля пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на собственные источники.
По информации издания, обыск проходит в рамках расследования махинаций в нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазодобывающей компании «Укрнафта».
«Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы», — сообщает СМИ.
Как передавало ИА REGNUM, в Казани Вахитовский районный суд заочно арестовал киевских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их обвиняют в присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией «Татнефть», на сумму более 400 млн долларов.
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