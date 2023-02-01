Глава Минздрава РФ Мурашко выступил за жесткое законодательство и минимизацию вейпов

Москва, , 11:49 — REGNUM Министерство здравоохранения РФ выступает за более жесткое законодательство в отношении вейпов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Вейп © Michal Fludra/Global Look Press

Ранее Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил за запрет производства вейпов на территории России. Законопроект о полном запрете вейпов ранее уже внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

По словам Мурашко, ведомство получило награду Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за самую активную работу по снижению потребления табака.

«Вейпы, мы считаем, также та тема, которая должна быть минимизирована и фактически уйти от вовлечения детского особенно населения и в целом населения страны. Поэтому мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого и более жесткого законодательства», — сказал Мурашко на правчасе в Совфеде, отвечая на вопрос о том, как он относится к предложениям о запрете вейпов в России.

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