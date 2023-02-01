Правительство РФ продлило до 1 июня упрощенные требования к сертификации автомобилей

Москва, , 12:16 — REGNUM Правительство России продлило до 1 июня действие правил сертификации автомобилей, разрешающих их выпуск в упрощенных версиях. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на портале правовой информации.

Автомобильное производство © Сергей Бобылев/ТАСС

В документе, в частности, говорится о возможности производства машин экологических классов от «Евро 0» до «Евро 5». Кроме того, допускается отсутствие антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

Между тем в пресс-службе Минпромторга России напомнили, что постановление №855, утвержденное в мае прошлого года, принималось в условиях санкционного давления для расширения номенклатуры продукции, выпускаемой отечественным автопромом. Его действие продлено в соответствии с большим количеством обращений от автопроизводителей.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор Сергей Цеков заявил, что закон о том, что председатель регионального заксобрания осуществляет свои полномочия только на профессиональной основе, направлен лично против главы Заксобрания Крыма Владимира Константинова.

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