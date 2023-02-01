Москва, 1 февраля 2023, 11:46 — REGNUM Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сделал несколько заявлений в поддержку России перед своим приездом в Москву. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Франция
Франция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению родственника основателя Пятой республики, после поставок Киеву танков может последовать более мощное оружие, способное привести к третьей мировой войне. Его слова подтверждает президент Франции Эммануэль Макрон, который в ходе встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым допустил возможность поставок истребителей.

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Напомним, что Минобороны Франции намерено отправить Киеву ещё 12 самоходных гаубиц «Цезарь». В конечном итоге Париж расстался с примерно половиной из имевшихся у неё вооружений этого типа.

«Франция, сама того не осознавая, встала на путь, от которого ее предостерегал де Голль», — подытожила автор.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска ударили по колоннам ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр.

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