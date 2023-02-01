Москва, 1 февраля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль сделал несколько заявлений в поддержку России перед своим приездом в Москву. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

По мнению родственника основателя Пятой республики, после поставок Киеву танков может последовать более мощное оружие, способное привести к третьей мировой войне. Его слова подтверждает президент Франции Эммануэль Макрон, который в ходе встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым допустил возможность поставок истребителей.

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Напомним, что Минобороны Франции намерено отправить Киеву ещё 12 самоходных гаубиц «Цезарь». В конечном итоге Париж расстался с примерно половиной из имевшихся у неё вооружений этого типа.

«Франция, сама того не осознавая, встала на путь, от которого ее предостерегал де Голль», — подытожила автор.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска ударили по колоннам ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр.

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