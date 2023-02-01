Москва, 1 февраля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Двух мужчин заподозрили в убийстве и поджоге квартиры в Москве. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Как передавало ИА REGNUM, в Москве после ликвидации пожара в квартире жилого дома по ул. Чистопольская были обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями.

По предварительной информации, в этой квартире находились еще двое мужчин 1995 и 1985 годов рождения.

По версии следствия, один из фигурантов дела нанес двум потерпевшим ножевые ранения, другой подозреваемый поджег жилое помещение.

Уточняется, что из квартиры было похищено имущество. Стражи порядка задержали подозреваемых. Сейчас специалисты устанавливают роли и степень участия каждого фигуранта.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В материалах дела указано, что на теле хозяина квартиры было обнаружено не менее девяти колото-резаных ранений, на теле другого потерпевшего специалисты также обнаружили колото-резаные ранения.

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