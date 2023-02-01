В ДНР заявили об ударе российских войск по колоннам ВСУ на дороге в Артёмовск

Донецк, , 11:30 — REGNUM Российские войска ударили по колоннам ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр. Об этом помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил 1 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

Стрельба из противотанкового гранатомета © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В настоящее время снабжение для группировки ВСУ в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) может поступать только по трассе, идущей из Часова Яра, отметил он. Частично эту дорогу уже контролируют российские войска, они наносили здесь удары.

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артёмовск будет взят», — сказал Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гагин заявил об оперативном окружении Артёмовска.

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