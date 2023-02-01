Донецк, 1 февраля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Российские войска ударили по колоннам ВСУ, которые передвигались по единственной трассе, ведущей в Артёмовск из города Часов Яр. Об этом помощник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил 1 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Стрельба из противотанкового гранатомета

В настоящее время снабжение для группировки ВСУ в Артёмовске (до 1924 года — Бахмут) может поступать только по трассе, идущей из Часова Яра, отметил он. Частично эту дорогу уже контролируют российские войска, они наносили здесь удары.

«Я так думаю, осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога уже взята под контроль, и о том, когда сам Артёмовск будет взят», — сказал Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гагин заявил об оперативном окружении Артёмовска.