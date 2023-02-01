Москва, , 11:22 — REGNUM Противотанковые комплексы «Корнет» могут эффективно поражать немецкие танки Leopard 2, которые страны НАТО намерены поставить Киеву. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в госкорпорации «Ростех».

Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет» © Виктор Антонюк/РИА Новости

По информации агентства, несмотря на то, что немецкие танки Leopard 2 обладают хорошей защитой, их могут эффективно поражать противотанковые комплексы «Корнет», авиаракеты «Атака» и «Вихрь», а также 125-мм снаряды типа «Манго».

Уточняется, что назвать танк Leopard 2 неубиваемым нельзя, хоть он и является современной и хорошо защищенной машиной.

«Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения, в том числе таким, как противотанковые ракетные комплексы «Корнет», — приводит СМИ слова источника в госкорпорации.

Отмечается, что в отличие от российских танков у немецкой машины нет динамической защиты, поэтому они не могут ничего противопоставить ракетам «Вихрь» и «Атака» российского производства, с помощью которых авиация ВКС России успешно уничтожает бронетехнику ВСУ.

«Точно не выдержат немецкие танки и попадание 125-мм снаряда типа «Манго», причем не важно, в какой проекции придется удар — что в лоб, что в борт — танк будет уничтожен. На вооружении российской армии стоят Т-90М «Прорыв» и другие современные танки, которые по ряду показателей превосходят Leopard и смогут дать им достойный отпор», — сообщили в Ростехе.

Как передавало ИА REGNUM, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с послушным песиком НАТО после его слов о возможной поставке самолетов Киеву.

По словам бывшего начальника зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергея Хатылева, произведённые в Германии танки Leopard 2 будет легко обнаружить из-за их особенностей. Он отмечает, что тепловое излучение от этих танков позволит легко их обнаруживать, при этом необходимое для этого оборудование у Вооруженных сил России имеется.

Между тем заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявила, что власти США могут в ближайшее время объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

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