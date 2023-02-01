Пекин, , 11:14 — REGNUM НАТО стремится все глубже затянуть Южную Корею в «пучину» украинского конфликта, пишет издание Global Times (Китай).

Президенты Южной Кореи Юн Сок Ёль и США Джо Байден © EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT/ТАСС

«Поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную промышленность, НАТО настойчиво призывает Сеул усилить военную помощь Киеву», — пишет издание.

Таким образом, альянс намерен «оплести своими щупальцами» весь Азиатско-Тихоокеанский регион, уточнил автор.

Напомним, ранее Global Times отметило, что НАТО стремится создать ядерный плацдарм в Азии против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности. Цель генсека НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вовлечь Сеул в рамки сотрудничества с НАТО.

Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле заявил, что Соединенные Штаты готовы к применению в том числе и ядерного оружия для защиты Южной Кореи.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году.

Читайте также: В Китае назвали «ядерной приманкой» предложение Столтенберга Южной Корее