В Китае назвали страну, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией
Пекин, 1 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. НАТО стремится все глубже затянуть Южную Корею в «пучину» украинского конфликта, пишет издание Global Times (Китай).
Таким образом, альянс намерен «оплести своими щупальцами» весь Азиатско-Тихоокеанский регион, уточнил автор.
Напомним, ранее Global Times отметило, что НАТО стремится создать ядерный плацдарм в Азии против России и Китая, призывая Южную Корею усилить обмен информацией по вопросам региональной безопасности. Цель генсека НАТО Йенса Столтенберга состоит в том, чтобы вовлечь Сеул в рамки сотрудничества с НАТО.
Отметим, ранее глава Пентагона Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром обороны Ли Чжон Сопом в Сеуле заявил, что Соединенные Штаты готовы к применению в том числе и ядерного оружия для защиты Южной Кореи.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея договорились расширить масштаб совместных учений в 2023 году.
Читайте также: В Китае назвали «ядерной приманкой» предложение Столтенберга Южной Корее