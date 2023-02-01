Донецк, 1 февраля, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Город Артёмовск в Донецкой Народной Республике находится в оперативном окружении, Вооруженные силы РФ смыкают кольцо вокруг населённого пункта. Об этом заявил 1 февраля военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия-24».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа экипажа Т-72Б3 «Отважных» в зоне СВО

«Артёмовск сейчас находится в оперативном окружении, наши силы смыкают кольцо», — сказал он, добавив, что сейчас ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр — Артёмовск.

Как сообщало ИА REGNUM, автор Die Welt Кристоф Шильц заявил, что вероятность победы Киева в конфликте с Россией с каждым днем уменьшается.

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