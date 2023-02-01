Москва, , 11:12 — REGNUM В мае 2023 года грузовой корабль «Прогресс МС-23» отправится на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

МКС © Roscosmos/globallookpress.com

В госкорпорации рассказали, что на космодром в Байконуре отправлены две ракеты-носителя «Союз-2.1а». Одной из них предстоит вывести на орбиту грузовой корабль, который отправится на МКС.

Вторая ракета отправит в сентябре 2023 года на МКС коралбль «Союз МС-24» с космонавтами на борту.

Ещё один запуск грузового корабля назначен на ближайшее время. «Прогресс МС-22» отправится на международную станцию 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, SpaceX выведет в космос несколько десятков спутников для усиления работы системы Starlink.