В Милане задержали 52-летнюю украинку за секс с 19-летним египтянином в метро

Милан, Италия, , 11:10 — REGNUM В Милане задержали 52-летнюю украинку и 19-летнего египтянина, которые занимались сексом в лифте на одной из станций метро. Об этом 1 февраля сообщил новостной телеканал Tgcom24.

Полиция Италии © Cecilia Fabiano/Global Look Press

Полицию вызвали сотрудники метрополитена, которые обнаружили, что лифт заблокирован. Сотрудники правопорядка вместе с дежурным по станции открыли двери лифта и увидели там пару.

Мужчину и женщину задержали за непристойное поведение в общественном месте. Оказалось, что они известны миланским полицейским, поскольку раньше уже привлекались за различные правонарушения.

В соответствии с итальянским уголовным кодексом за непристойные действия в общественном месте им грозит штраф в размере от €5 тыс. до €30 тыс. При этом ранее в парламент был внесён законопроект, возвращающий тюремное заключение за такое преступление — на срок от трёх месяцев до трёх лет.