Сенатор Цеков: Совфед одобрил закон против спикера заксобрания Крыма Константинова

Москва, , 11:09 — REGNUM Закон о том, что председатель регионального заксобрания осуществляет свои полномочия только на профессиональной основе, направлен лично против главы заксобрания Крыма Владимира Константинова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил сенатор Сергей Цеков.

Сергей Цеков © Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Поправка направлена против Константинова… Это способ политической расправы с руководителем региона. Я категорически против. Мы должны защищать регионы с точки зрения их полномочий и мы должны защищать руководителей регионов», — заявил Цеков.

Он также обвинил депутатов фракции КПРФ в лоббировании нормы.

Выступление сенатора вызвало дискуссию.

«Это не мной придуманное выступление», — проинформировал Цеков.

В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила понимание, однако выступила против того, что спикер заксобрания региона совмещал бизнес и «хобби».

«Мы высоко ценим роль Константинова в Крымской весне… Причем здесь политическая борьба? Вы такой замес сделали, который не имеет отношения», — отметил Матвиенко.

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