Сенатор Цеков увидел в законе норму против спикера заксобрания Крыма
Москва, 1 февраля 2023, 11:09 — REGNUM Закон о том, что председатель регионального заксобрания осуществляет свои полномочия только на профессиональной основе, направлен лично против главы заксобрания Крыма Владимира Константинова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля, об этом заявил сенатор Сергей Цеков.
«Поправка направлена против Константинова… Это способ политической расправы с руководителем региона. Я категорически против. Мы должны защищать регионы с точки зрения их полномочий и мы должны защищать руководителей регионов», — заявил Цеков.
Он также обвинил депутатов фракции КПРФ в лоббировании нормы.
Выступление сенатора вызвало дискуссию.
«Это не мной придуманное выступление», — проинформировал Цеков.
В то же время спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила понимание, однако выступила против того, что спикер заксобрания региона совмещал бизнес и «хобби».
«Мы высоко ценим роль Константинова в Крымской весне… Причем здесь политическая борьба? Вы такой замес сделали, который не имеет отношения», — отметил Матвиенко.
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