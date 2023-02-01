С 1 февраля маткапитал проиндексирован на 11,9% — нацпроект «Демография» помогает миллионам семей

Москва, , 14:55 — REGNUM Материнский капитал, который уже успел зарекомендовать себя как эффективный инструмент поддержки молодых семей, проиндексирован с 1 февраля 2022 года на 11,9%. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946 рублей. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали материнский капитал на первого, размер выплаты составит 775 628 рублей. Если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188 682 рубля. По данным последнего опроса ВЦИОМ (декабрь, 2022 года) материнский капитал остается самой известной мерой национального проекта «Демография». О нем знают 98% респондентов.

Материнский капитал © ИА REGNUM

Ежемесячная помощь

С 2023 года родители могут оформить ежемесячные выплаты на детей до трех лет из средств маткапитала на любого ребенка вне зависимости от очередности его рождения. Также с нового года стало проще направить маткапитал на образование детей. Благодаря национальному проекту «Демография», в 2022 году более 770 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал и 1 млн 56 тыс. семей распорядились им.

Выплату на ребенка до трех лет из средств материнского капитала по национальному проекту «Демография» можно получать по необходимости — как в течении года, так и в течении нескольких месяцев. Размер такой выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц, а для ее оформления необходимо подать заявление в Социальный фонд России.

«Как и прежде, выплата будет назначаться семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей. Если раньше такой возможностью могли воспользоваться только родители вторых детей, то теперь выплаты сможет оформить любая семья, имеющая материнский капитал, на любого ребенка до трех лет, вне зависимости от очередности рождения. Выплату из материнского капитала можно получать в дополнение к единому пособию», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Новорожденный ребёнок Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Об опыте использования материнского капитала рассказали Николай и Кристина Стрельцовы из Калужской области. В конце 2022 года у них родились три дочери — Виктория, Вероника и Анжелика. «Это было неожиданно для нас с женой и для всех родственников, — рассказывает счастливый молодой отец. — И так, в один момент, мы стали многодетной семьей».

Когда пара планировала стать родителями, о пособиях даже и не думала, но когда родилась тройня, выплаты оказались кстати. При обращении в управление соцзащиты Обнинска, Стрельцовымпомогли оформить неожиданно много пособий по национальному проекту «Демография»: ежемесячные выплаты в связи с рождением детей до трех лет, материнский капитал, два региональных материнских капитала при рождении второго и третьего ребёнка. Молодые родители отмечают, что это отличная поддержка от государства.

На Сахалине благодаря национальному проекту «Демография» семьям с детьми предоставляют почти 200 различных мер поддержки. Региональный материнский капитал уже реализовали более 5200 семей. Размер такой поддержки — 150 тыс. рублей на первого ребенка, 250 тыс. рублей — на второго, третьего или последующих детей.

«Мы с женой впервые стали родителями в 2022 году и получили материнский капитал, региональный капитал, а также единовременную выплату на первенца. Безусловно, такая поддержка важна, национальный проект «Демография» нам в этом очень помогает. Сейчас много средств уходит на уход за малышом. Также мы сделали ремонт в детской комнате», — рассказал молодой папа из Южно-Сахалинска.

Повышение рождаемости и образование

Анастасия и Иван Кутяковы из села Шипуново (Алтайский край), благодаря национальному проекту «Демография», получают выплату на третьего ребенка до трех лет. В январе 2022 года в семье родился третий ребенок — дочь Анна.

«Конечно, выплаты очень помогают нашей семье и будут помогать еще несколько лет. Это хорошее дополнение к семейному бюджету. В материальном плане пособие нас очень хорошо поддерживает. Приятно, что правительство в нашей стране уделяет внимание демографии и стремится при рождении детей оказать финансовую поддержку семьям», — отмечают многодетные родители.

Теперь эта семейная пара сможет подать заявление на единое пособие на детей и беременных женщин. Оно назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

Семья Екатерина Булатова © REGNUM

При введении единого пособия предусматривается переходный период: семья может выбрать — сохранить прежние выплаты до истечения срока их назначения или перейти на новое единое пособие. При этом родители детей, родившихся до 31 декабря 2022 года включительно, смогут оформлять выплаты на детей до трех лет по старым правилам до достижения ребенком трехлетнего возраста. Семья также может выбрать — оформлять единое пособие на всех детей в семье или назначить единое пособие только на старших детей, сохранив за младшими детьми прежние выплаты до истечения периода права на эти пособия. Заявление оформляется по принципам социального казначейства — подавляющему большинству семей достаточно подать одно заявление, без предоставления в Социальный фонд каких-либо документов и справок.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 2023 года также стало проще направлять материнский капитал на образование детей. Родителям больше не нужно предоставлять договор об оказании платных услуг в Социальный фонд России, теперь он самостоятельно получает сведения от образовательной организации. Чтобы эта возможность стала доступна, было заключено более 27 тыс. соглашений об информационном обмене с образовательными организациями по всей стране. Это порядка одной тысячи вузов, около трех тысяч колледжей и около 24 тыс. дошкольных учреждений, кружков и секций.

Для того, чтобы направить средства материнского капитала на образование ребенка, родителям достаточно подать заявление через портал Госуслуги, указать в нем образовательную организацию и реквизиты договора.

Инвестиции в будущее

Одним из самых популярных направлений реализации материнского капитала является улучшение жилищных условий. С начала действия программы свои жилищные условия смогли улучшить более 8,2 млн семей с детьми. Из них 2,8 млн решили жилищный вопрос без использования кредита.

«Покупка или строительство жилья — наиболее популярное направление для использования материнского капитала. За 16 лет действия программы более 8,2 млн семей использовали средства сертификата на улучшение жилищных условий на сумму свыше 3 трлн рублей. Так, порядка 5,4 млн семей частично или полностью погасили материнским капиталом кредит либо первоначальный взнос при получении кредита на приобретение или строительство жилья. Еще 2,8 млн семей с помощью материнского капитала улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Маткапитал можно использовать на первоначальный взнос и погашение основного долга и процентов по ипотеке сразу после рождения ребенка, также средства можно направить на рефинансирование уже имеющегося ипотечного кредита. Через три года семья может воспользоваться сертификатом и улучшить жилищные условия без ипотечного кредита.

Новорожденный ребёнок в перинатальном центре ДАР (Дети. Алтай. Россия) Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Мы приобрели квартиру и погасили большую часть ипотеки, использовали материнский капитал и плюс еще региональный пригодился. Очень сильно помогло», — отмечает многодетный отец Иван Кочетыгин (Кузбасс). По его словам, если бы таких выплат не было, семья не решились бы покупать квартиру и заводить четвёртого ребёнка. Теперь в семье Кочетыгиных ожидается прибавление. Три старших брата ждут, когда на свет появится сестра. Родители уверены — в новой квартире всем детям хватит места.

В многодетной семье Семеновых из села Мугун Тулунского района Иркутской области — пятеро детей. Средства федерального и областного материнского капиталов супруги также направили на улучшение жилищных условий.

«За это время мы ни разу не пожалели, что купили дом в селе. Жить в квартире — это не для нас. Большая семья, считаю, должна основаться на земле. И материнский капитал был для нас весомой поддержкой от государства. Все эти годы мы живем в собственном доме. Овощи — все с огорода. Хозяйством обзавелись. Ребятишки выросли на земле, и все умеют делать и по дому, и по хозяйству. В школе учатся на «хорошо» и «отлично», в мероприятиях активно участвуют, все успевают», — делится многодетная мама Наталья Семенова.

Для ремонта квартиры сертификат использовать нельзя, но можно направить его на реконструкцию дома. Главное, чтобы помещение имело статус жилого дома и предназначалось для постоянного проживания, а у владельца сертификата на маткапитал было право собственности (пользования, владения, аренды) на землю и жилой дом, а также разрешение на строительство жилья, либо уведомление о планируемом строительстве.

Так, семья Александра и Елены Егоровых из Ядринского района Чувашии воспользовалась региональным маткапиталом в размере 150 тыс. рублей на погашение кредита, взятого на строительство своего дома в деревне. Третий ребенок в семье появился летом 2020 года. Через год Егоровы решили улучшить жилищные условия и построить дом мечты.

«Программа материнского капитала подарила нам возможность обустроить наше уютное семейное гнездышко. Теперь у нас светло и уютно, как мы и мечтали! Летом будем благоустраивать двор и наш будущий сад», — делится своими мечтами счастливая семья.

Сергей и Ирина Николаевы из села Красноармейское (Чувашия), которые воспитывают четырех детей, воспользовалась региональным материнским капиталом на строительство своего индивидуального жилого дома, что стало существенной финансовой поддержкой для их семейного бюджета.

«Мы исполнили свою давнюю мечту с помощью государственной поддержки. Мы построили свой дом, где царит счастье, любовь и уважение. У детей теперь свой родной уголок, места хватает всем! Когда есть такая поддержка от государства, мы уверены в завтрашнем дне», — отмечают Николаевы.

Семья Pixabay.com

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка семей — одна из главных задач нацпроекта «Демография». Благодаря ему семьям с детьми выплачивают материнский капитал. Специально обращаться за ним не нужно: сертификат появляется автоматически в личном кабинете на портале «Госуслуги» после регистрации рождения ребенка. С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала на первого ребёнка увеличился почти до 587 тысяч рублей, на второго — до 775,6 тысяч.

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