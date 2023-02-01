Yonhap: Южная Корея намерена испытать баллистическую ракету «большой мощности»

Сеул, , 11:14 — REGNUM Управление программ оборонных закупок Южной Кореи намерено провести испытания баллистической ракеты «большой мощности» «Хёнмму-5». Об этом сообщает агентство Yonhap News.

Баллистическая ракета «Хёнмму-2» © Defense Ministry/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, тестовый запуск состоится на этой неделе на полигоне Анхын в провинции Чхунчхон-Намдо. Предупреждение об испытании, которое будет действовать 3 и 4 февраля, уже издано.

Уточняется, что нынешний пуск будет осуществлен в рамках сдерживания растущей ядерной угрозы со стороны северного соседа.

Максимальная дальность полёта ракеты неизвестна, но, по предположениям специалистов, она может достигать трёх тысяч километров.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Сеуле состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и США Ли Чон Сопа и Ллойда Остина, в ходе которой стороны решительно осудили неоднократные нарушения Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе запуски ракет и вторжение беспилотников в южнокорейское воздушное пространство.

Читайте также: В США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи