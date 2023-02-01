В Южной Корее сообщили о планах испытать баллистическую ракету «Хёнмму-5»
Yonhap: Южная Корея намерена испытать баллистическую ракету «большой мощности»
Сеул, 1 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Управление программ оборонных закупок Южной Кореи намерено провести испытания баллистической ракеты «большой мощности» «Хёнмму-5». Об этом сообщает агентство Yonhap News.
Согласно опубликованным данным, тестовый запуск состоится на этой неделе на полигоне Анхын в провинции Чхунчхон-Намдо. Предупреждение об испытании, которое будет действовать 3 и 4 февраля, уже издано.
Уточняется, что нынешний пуск будет осуществлен в рамках сдерживания растущей ядерной угрозы со стороны северного соседа.
Максимальная дальность полёта ракеты неизвестна, но, по предположениям специалистов, она может достигать трёх тысяч километров.
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Сеуле состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и США Ли Чон Сопа и Ллойда Остина, в ходе которой стороны решительно осудили неоднократные нарушения Пхеньяном резолюций Совета Безопасности ООН, в том числе запуски ракет и вторжение беспилотников в южнокорейское воздушное пространство.
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