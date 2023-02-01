Москва, 1 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон, призванный упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера региональными и муниципальными депутатами, осуществляющими полномочия на непостоянной основе, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля. Закон также «деперсонифицирует» сведения из деклараций при их опубликовании.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

Депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи вакантного депутатского мандата, а также в случае совершения им или членами его семьи крупных сделок.

Об отсутствии таких сделок региональные депутаты информируют соответствующую комиссию законодательного органа региона, а муниципальные депутаты — главу субъекта РФ.

Законом также устанавливается, что председатель регионального заксобрания осуществляет свои полномочия только на профессиональной основе.

Одновременно законом предусматривается дополнительное основание для досрочного прекращения полномочий региональных и муниципальных депутатов — в случае отсутствия без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев подряд.

Также закон уточняет положения, регламентирующие правовой статус старосты сельского поселения. Допускается совмещение должности старосты и муниципального депутата, работающего на непостоянной основе. Кроме того, согласно поправке, предложенной депутатом Госдумы Надеждой Школкиной («Единая Россия»), старостой может быть гражданин, имеющий в собственности жилое помещение на территории данного сельского поселения.

Законом унифицируется порядок обеспечения доступа к информации о декларационной кампании парламентариев всех уровней.

На сайтах законодательных (представительных) органов, то есть Госдумы, Совфеда и региональных заксобраний будет размещаться обобщенная (статистическая) информация.

«Все нормы антикоррупционного законодательства продолжают действовать. Мы даем декларации о дохода в установленный срок, изменяется только порядок публикации таких данных, исключаются персональные данные», — пояснил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Закон при этом исключает специальные нормы о порядке предоставления СМИ сведений, представляемых сенаторами и депутатами всех уровней о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера — обеспечение доступа СМИ к указанной информации будет осуществляться в общем порядке.

С принятием закона депутаты Госдумы и сенаторы продолжат сдавать декларации и раскрывать всем уполномоченным органам необходимую информацию в соответствии с законом. Все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки и так далее остается без изменения, заверил ранее глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).