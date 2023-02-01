Берлин, 1 февраля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Вероятность победы Киева в конфликте с Россией с каждым днем уменьшается. Об этом написал автор Кристоф Шильц для издания Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский режим играет

Он отметил, что у ВСУ подходят к концу солдаты и материальные средства, при этом российские военнослужащие лучше приспосабливаются и имеют больше запасов.

«Неудивительно, что западные дипломаты сейчас всё чаще говорят о прекращении огня», — отметил он.

Шильц подчеркнул, что Киев не сможет выйти из данного конфликта победителем, поскольку победа означает «возвращение» всех территорий, в том числе и Крыма, но Запад не поддерживает такой сценарий.

Автор считает, что Запад поддерживает Киев только так, чтобы ему не пришлось немедленно капитулировать.

«Логика западных лиц, принимающих решения, такова: чем более мощное, смертоносное и точное оружие поставляется, тем выше риск «побочного» эффекта», — отметил Шильц, добавив, что Запад сейчас заинтересован в быстром прекращении огня.

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассмотрит роль посредника в украинском кризисе, если об этом его попросят обе конфликтующие стороны и США.

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