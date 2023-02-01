СМИ: у Костомарова началось отмирание конечностей, ему могут ампутировать пальцы на руках

Москва, , 10:59 — REGNUM Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать пальцы на руках. Об этом 1 февраля сообщает StarHit со ссылкой на источник в больнице.

Роман Костомаров © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать», — приводит издание слова источника.

Также отмечается, что ноги ему стараются сохранить, но шанс на это невысокий.

Сейчас фигуристу ищут клинику в Германии для лечения и реабилитации. Он находится в сознании, не говорит, но уже всё осознаёт.

Ранее сообщалось, что в состоянии Костомарова наблюдаются улучшения.

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