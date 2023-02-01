Париж, 1 февраля, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является «радикально рациональным или рационально радикальным» лидером, который будет пытаться стабилизировать конфликт на Украине, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Panoramic/globallookpress.com Франсуа Олланд

«Он [президент России Владимир Путин] радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно», — сказал Олланд в интервью газете Politico.

Таким образом бывший французский лидер ответил на вопрос, стремится ли Путин расширить конфликт на Украине за пределы этой страны.

По его словам, глава российского государства будет стремиться «закрепить свои достижения для стабилизации конфликта» и сделает ставку на то, что «общественное мнение устанет от конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что цель Минских соглашений была в том, чтобы дать Украине время на усиление. В свою очередь бывший президент Франции Франсуа Олланд, занимавший пост с 2012 по 2017 год, также заявил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, а до него бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд откровенно признались, что Минские соглашения нужны были лишь для того, чтобы готовить войну против России.

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