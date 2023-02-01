Пропавшего 21-летнего молодого человека нашли мертвым в лесу Екатеринбурга

Екатеринбург, , 10:57 — REGNUM В лесу Екатеринбурга волонтёры обнаружили тело 21-летнего молодого человека. Об этом говорится в группе поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что гражданин России пропал накануне, 31 января, в микрорайоне Елизавет при невыясненных обстоятельствах. Волонтёры подключились к его поискам практически сразу.

Обстоятельства смерти молодого человека не раскрываются. Добровольцы выразили соболезнования родственникам юноши.

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