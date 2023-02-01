Канберра, 1 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Высокорадиоактивная капсула, опасная для человека, обнаружена на дороге в штате Западная Австралия через шесть дней после пропажи. Об этом сообщил министр штата по делам ЧС Стивен Доусон, передаёт 1 февраля телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Капсулу с радиоцезием нашли примерно в 50 км южнее города Ньюман. Её диаметр составляет всего 6 мм, длина — 8 мм. Эксперты предупреждали, что длительный контакт с капсулой грозит ожогами, лучевой болезнью и раком.

«Поисковая команда буквально нашла иголку в стоге сена», — заявил Доусон.

За шесть дней до этого капсулу не нашли в посылке, которую отправляли с шахт на севере штата в Перт. Капсула с высокорадиоактивным цезием-137, установленная в горнодобывающем оборудовании, выпала из грузовика, который преодолел 1400 км по Великому Северному шоссе.

Капсулу искали с помощью специализированных устройств, население предупредили об опасности.