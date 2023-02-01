Москва, , 10:53 — REGNUM Новый государственный стандарт, ограничивающий допустимую скорость электросамокатов, моноколёс и гироскутеров вступил в силу в России. Документ утвердил Росстандарт.

Электросамокат © Павел Бедняков/РИА Новости

Допустимая скорость этих средств передвижения ограничивается до 25 километров в час.

В новом ГОСТе электросамокаты, моноколёса и гироскутеры отнесены к электрическим средствам индивидуальной мобильности (ЭСИМ). Стандарт устанавливает правила маркировки, ведения сопроводительной документации и требования безопасности.

Также вводится классификация ЭСИМ, требования к их комплектации, зарядке батарей, устанавливаются методы испытаний на прочность и устойчивость при ударе.

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