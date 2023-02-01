Спикер Совфеда Матвиенко заявила о «мощной ответке» странам за сжигание Корана

Москва, , 10:52 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главе комитета Совфеда по международным делам Григорию Карасину проработать вопрос о нотах протеста в связи с акциями по сжиганию Корана, передает корреспондент ИА REGNUM 1 февраля.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ТАСС

«Ответка должна быть мощная и сильная. Вызов в МИД, серьезная нота — повториться и до свидания», — сказала Матвиенко.

Датско-шведский активист ультраправой партии Hard Line Расмус Палудан сжег три Корана за 10 дней, последнюю акцию он провел перед российским посольством в Дании. Процесс снимался на видео, Палудан в нем говорит, что эта священная книга горит «по вине Чечни и ее лидера» (Рамзана Кадырова), а также бойца UFC Хамзата Чимаева (12-0):

Генеральная прокуратура в столице Турции начала расследование инцидентов с осквернением Корана ультраправыми активистами в Швеции и Дании.

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