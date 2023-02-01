Москва, 1 февраля, 2023, 10:56 — ИА Регнум. ВСУ каждый день предпринимают по пять-семь безуспешных попыток атаковать позиции Вооруженных сил России под Кременной. Об этом 1 февраля сообщил военный эксперт, полковник Луганской Народной Республики Виталий Киселев в эфире телеканала «Соловьев Live».

Александр Гальперин/РИА Новости Экипажи танков Т-80 вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО

«На кременском направлении постоянно идут атаки ВСУ. Бывает в день по пять, по шесть, по семь. Маленькими группами, диверсионными группами и попытка выстроить там бронетехнику — сделать ударный кулак, прощупать», — сказал он, добавив, что украинская сторона несёт большие потери.

Киселев рассказал о грамотно выстроенной системе обороны в районе Кременной и Сватово, а также о небольшом продвижении ВС РФ в сторону села Терны в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможных новых кадровых решениях.

Читайте также: Зеленский анонсировал новые кадровые решения