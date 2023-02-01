Москва, , 10:52 — REGNUM Компания «Газпром» подает газ для европейских стран транзитом через Украину в объеме 29,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа», это на 20% больше, чем днем ранее. Об этом 1 февраля заявил журналистам официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Поставки газа Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, через газоизмерительную станцию «Суджа» российская компания подает газ для Европы в объеме 29,4 млн куб. метров. При этом 31 января объем прокачки составил 24,5 млн куб. метров.

Куприянов уточнил, что заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена украинской стороной. В результате отставание в объеме поставок газа от уровня начала января снизилось с 44% до 32%.

Как передавало ИА REGNUM, компании, прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, больше не смогут покупать топливо у России. Соответствующая мера вводится с 1 февраля в соответствии с размещённым на портале правовой информации указом президента страны Владимира Путина.

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