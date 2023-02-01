Курский депутат станет волонтёром в спецоперации после скандальной поездки в Мексику

Курск, , 10:38 — REGNUM Депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что отправится волонтёром в зону специальной военной операции. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтёра, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано ещё в прошлом году», — сказал Васильев.

Напомним, в начале января Васильев попал в скандал после того, как выложил видео со своим отдыхом в Мексике. В ролике он готовит коктейль и закусывает креветками, комментируя это словами: «Много денег! Много хорошего настроения! С Новым годом!»

В конце января после многочисленной критики депутат сложил полномочия зампредседателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

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