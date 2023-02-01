Москва, , 10:41 — REGNUM Трое российских граждан намеревались совершить теракты на железной дороге в Свердловской области, чтобы получить вознаграждение от украинских неонацистов. Об этом сообщили 1 февраля в Центре общественных связей ФСБ России.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В местах, где проживали задержанные, обнаружены орудия преступлений и символика украинских националистов. Схемы расположения объектов Свердловской железной дороги были загружены в устройства, найденные у задержанных.

В отношении задержанных граждан возбуждены уголовные дела о теракте и содействии террористической деятельности. Им грозит наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.