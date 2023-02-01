Варшава, 1 февраля, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время визита в Варшаву в конце февраля. Об этом сообщает 1 февраля польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Ukraine Presidency/globallookpress.com Визит Владимира Зеленского в США

В материале уточняется, что местом встречи могут стать польские города Варшава или Жешув. При этом ожидается, что Украина представит американскому президенту план мирного урегулирования и предложит организовать международную конференцию.

Напомним, президент США Джо Байден заявил 30 января о планах посетить Польшу. При этом американская телекомпания NBC рассказала о готовящемся европейском турне Байдена, которое может быть приурочено к годовщине начала специальной военной операции России на Украине.