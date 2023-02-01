Москва, 1 февраля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого заместителя секретаря Совбеза РФ, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Юрий Аверьянов

«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

В аппарате Совбеза уточнили, что Аверьянов был освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального госслужащего и переходом на новую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января президент России Владимир Путин назначил Евгения Аношина помощником секретаря Совета безопасности РФ. Также глава государства накануне, 31 января, назначил Антона Герасимова замглавы МЧС России.

Кроме того, Путин ранее продлил на год срок государственной службы для постоянного члена Совбеза РФ Сергея Иванова, которому 31 января исполнилось 70 лет.

Указ о назначении прокуроров в четырёх воссоединившихся с Россией регионах — Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях — подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря 2022 года.

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