В парламенте Ирана пообещали ответить на атаку дронов в Исфахане

Тегеран, , 10:13 — REGNUM Иран ответит на нападение на объект министерства обороны в городе Исфахане. Об этом 1 февраля заявил член парламентской комиссии по внешней политике и нацбезопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Атака на Исфахан не останется без ответа», — приводит РИА Новости его комментарий на заявление советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, который намекнул на возможную причастность Киева к этому инциденту.

По словам Мешкини, киевский режим сейчас не позволяет себе более откровенные выпады, поскольку знает, какой ответ получит от Тегерана.

«Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим», — добавил он.

Также он подчеркнул, что киевская власть занимает позицию, созвучную гегемонии Запада.

Напомним, 29 января в Исфахане в центральной части Ирана произошёл взрыв на военном объекте. В минобороны страны заявили, что это была попытка атаки с помощью дронов со взрывчаткой.