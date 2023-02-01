Херсон, 1 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. В Херсонской области обнаружен схрон с боеприпасами, которые, предположительно, предназначались для совершения диверсий. Об этом 1 февраля сообщает телеграм-канал «МВД МЕДИА».

Пресс-служба МГБ ЛНР/ТАСС Оружейный схрон украинских диверсантов

По его информации, недалеко от населённого пункта Новая Маячка сотрудники полиции нашли обложенную ветвями яму, в которой находилось более 250 миномётных боеприпасов и свыше 200 крупнокалиберных снарядов, взрыватели и артиллерийский порох.

По предварительной информации, оборудованный схрон, скорее всего, предназначался для совершения диверсий.

«При этом находящиеся в нём свыше 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты уничтожили найденный арсенал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что российский орудийный расчет ликвидировал до 20 военнослужащих ВСУ.

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