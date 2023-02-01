Москва, 1 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Производители бытовой техники из России и Китая заинтересовались покупкой и арендой расположенных на российской территории мощностей компаний, приостановивших свою работу в стране после начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Александр Демьянчук/ТАСС Завод «БСХ Бытовые приборы» компании Bosch

Согласно опубликованным данным, российские бренды Kuppersberg и Schaub Lorenz, а также китайский Hisense ведут переговоры с Минпромторгом РФ по локализации их производства. В частности, речь идет о покупке заводов Bosch, LG и Samsung. Пока договоренности достигнуты не были.

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По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, отечественные бренды намерены не только производить собственные товары, но и размещать контрактное производство бывших владельцев заводов.

В свою очередь, в ведомстве поддерживают «локализацию высокотехнологичных производств», однако отказались комментировать планы компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, компании, прямо или косвенно поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, больше не смогут покупать топливо у РФ.

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