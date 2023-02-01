Поправки о бесплатном обучении демобилизованных студентов ДНР и ЛНР внесены в Госдуму

Москва, , 10:07 — REGNUM Поправки, упрощающие возвращение демобилизованных студентов Донецкой и Луганской Народных Республик, воевавших в составе Народной милиции, в вузы и колледжи Донбасса, внесли в Госдуму парламентарии «Единой России», сообщил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Студенты, призванные в рамках мобилизации, во время церемонии увольнения с военной службы в ДК «Комсомольский» © Иван Ноябрев/ТАСС

«Внесенные нами поправки не только упрощают возвращение вчерашних бойцов в вузы и колледжи ЛДНР, но и дают возможность продолжить обучение бесплатно, невзирая на прежнюю успеваемость, — пояснил Турчак.

Изменения предложены ко второму чтению законопроекта по интеграции новых регионов ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России в сфере образования и науки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 24 января в первом чтении приняла законопроект об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в образовательную систему России. В частности, устанавливаются нормы, обеспечивающие соответствие образовательных и образовательно-квалификационных уровней, ученых степеней и ученых званий. Законопроектом деятельность в образовательных организациях и научных учреждениях приводится в соответствие с расположенными в России.

Прописываются особенности организации государственной итоговой аттестации и приема на обучение.

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