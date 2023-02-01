Анкара, , 10:04 — REGNUM Неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё, Турция выступает против расширения войн в регионе, а также вхождения новых военных судов в Чёрное море. Об этом 1 февраля заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Мевлют Чавушоглу © Virginie Lefour/globallookpress.com

Он напомнил, что власти Турции призывали и призывают стороны к возобновлению контактов, при этом у Анкары установлены прекрасные отношения с обоими государствами.

Чавушоглу подчеркнул, что именно поэтому Турция не поддержала санкции.

«Однако, конечно же, отвергаем войну, неукоснительно выполняя требования Конвенции Монтрё. И даже пошли еще дальше, призвав в качестве члена НАТО, к диалогу с Москвой», — приводит агентство Анадолу слова главы МИД Турции.

Он также напомнил, что Турция выступает против расширения войн в регионе, а также против вхождения новых военных судов в Чёрное море.

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Напомним, что Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она ограничивает пребывание в Чёрном море военных кораблей нечерноморских государств.