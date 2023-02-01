Москва, 1 февраля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев Интронизация шестнадцатого Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

«Ваше Святейшество! Примите сердечные поздравления с 14-й годовщиной Вашей интронизации», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что сегодня, когда Россия сталкивается с серьезными вызовами, Церковь под предстоятельством патриарха Кирилла остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени и помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании.

Кроме того, уточнил президент страны, Русская православная церковь духовно поддерживает воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по случаю годовщины интронизации заявил, что Русская православная церковь сегодня является оплотом сохранения христианских традиций и общечеловеческих ценностей.

Белорусский лидер подчеркнул, что в сегодняшнее сложное время миротворческие инициативы патриарха Кирилла, молитвы о милосердии и любви к ближнему консолидируют общество.