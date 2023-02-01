DPA: на крупнейшем ПХГ Германии прекращена закачка газа после аварии
Берлин, 1 февраля 2023, 09:49 — REGNUM Крупнейшее в Германии подземное газовое хранилище Реден в Нижней Саксонии приостановило работу после аварии, сообщает агентство DPA и другие немецкие СМИ.
Утром 31 февраля на ПХГ произошла авария — выброс газа или взрыв в районе факельной трубы, с помощью которой регулируется давление в хранилище. В результате «дверь запасного выхода больше не открывается», описал проблему представитель земельного управления по горному делу, энергетике и геологии Нижней Саксонии, на территории которой располагается ПХГ.
Работа хранилища временно приостановлена в качестве меры предосторожности. Уточняется, что признаков внешнего воздействия не обнаружено.