Берлин, , 09:49 — REGNUM Крупнейшее в Германии подземное газовое хранилище Реден в Нижней Саксонии приостановило работу после аварии, сообщает агентство DPA и другие немецкие СМИ.

Газовое хранилище © Frank Hoermann/ SVEN SIMON/globallookpress.com

Утром 31 февраля на ПХГ произошла авария — выброс газа или взрыв в районе факельной трубы, с помощью которой регулируется давление в хранилище. В результате «дверь запасного выхода больше не открывается», описал проблему представитель земельного управления по горному делу, энергетике и геологии Нижней Саксонии, на территории которой располагается ПХГ.

Работа хранилища временно приостановлена в качестве меры предосторожности. Уточняется, что признаков внешнего воздействия не обнаружено.