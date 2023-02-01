Москва, , 09:46 — REGNUM В ближайшее время начнется информационная волна против Китая, которую готовит Запад. Об этом 1 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Уже на горизонте этой глобальной информационной пропагандистской волны обозначен этот маяк Китая. Сейчас эта волна будет подниматься еще в ту сторону», — сообщила дипломат, добавив, что в настоящее время пропагандистски Запад не готов, так как внутреннее поле Китая информационно защищено.

Захарова отметила, что Китай также неплохо выстроил работу вовне.

«Но я уверена, что одна из мощнейших волн будет антикитайская и достаточно в недалеком будущем. Они сейчас к ней готовятся, потому что наскоком взять нельзя», — пояснила политик.

По ее словам, для достижения своих целей Запад в информационном поле регулярно формирует мнимые угрозы.

Захарова отметила, что Россия в западной пропаганде играет подобную роль уже десять лет.

Как передавало ИА REGNUM, по словам генерала США в отставке Джека Кина, американские военные недостаточно подготовлены для войны с Китаем.

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