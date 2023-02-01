Москва, 1 февраля, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана в связи с нарушениями бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы транспортного обеспечения, пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Антон Новодережкин/ТАСС Александр Хинштейн

Уголовное дело, в рамках которого накануне задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва, было возбуждено полицией в конце 2022 года по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), сообщил Хинштейн.

«Выяснилось, что по итогам проверки, которую палата проводила в ГКУ СО «Служба транспортного обеспечения», были незаконно укрыты выявленные нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы», — рассказал парламентарий в телеграм-канале.

По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства, пишет депутат Госдумы.

«В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки. Теперь за это Дубровой придётся отвечать перед законом», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Госдумы Хинштейн проинформировал накануне о задержании Дубровой.

Отметим, что преступления по статье УК 286.2 наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.